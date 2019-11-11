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Видео дня: Ревизор в Каменец-Подольском и Танцы со звездами - 12 неделя

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Ревизор 10 сезон – Каменец-Подольский – 11.11.2019

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Юлия Панкова продолжит путешествовать заведениями Украины, чтобы уберечь тебя от недобросовестных владельцев, которые жертвуют твоим здоровьем ради прибыли! Сегодня ревизорская команда проведет очередной рейд в легендарном и старинном городе-крепости – Каменец-Подольском. Интересно, какие тайны скрывает седьмое чудо Украины? Оставайся с нами и следи за приключениями Ревизора 2019 в Каменец-Подольском.

12 неделя – Танцы со звездами. 6 сезон

На этот раз на паркете за участников будут болеть приглашенные звезды украинского шоу-бизнеса. Их музыкальные выступления будут сопровождать танцевальные номера. Ради одной пары на шоу объединятся артистки Надежда Мейхер и Алена Винницкая с первого легендарного состава «ВИА Гра». Девушки зажгут популярным хитом «Я не вернусь». Кроме того, чтобы продемонстрировать мастерство, приобретенное за 12 недель, участникам придется принять новый вызов и показать в эфире сразу два танца.

Напомним, днем ранее в тренды попали Топ-модель по-украински и Батыгин у Дудя.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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