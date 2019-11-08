Видео дня: Топ-модель по-украински и Батыгин у Дудя

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Топ-модель по-украински. Сезон 3. Выпуск 11 от 08.11.2019

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В fashion-проекте Топ-модель по-украински 3 сезон 11 выпуск от 08.11.2019 модели уже пробовали вдохновлять своей работой суровых экспертов и необычных партнеров. В сегодняшнем выпуске Алла Костромичева, Сергей Никитюк, Соня Плакидюк и Владимир Демчинский пойдут дальше и попытаются научить участниц вдохновиться остросоциальными проблемами, которые волнуют современное общество. Но удастся ли им пропустить через себя важные темы человечества?

Батыгин - русская звезда мировой науки / вДудь

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Константин Батыгин - астрофизик из Калифорнийского технологического института, соавтор гипотезы о Девятой планете Солнечной системы - дал интервью Юрию Дудю. Он рассказал, как ищут ту самую девятую планету, как он оказался в США и реально ли падение астероида на Землю.

Напомним, днем ранее в тренды попали расистский скандал на матче Шахтер - Динамо и МастерШеф 9 сезон.