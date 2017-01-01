Новые правила YouTube возмутили пользователей

По своему усмотрению сервис может удалить канал.

Посетители YouTube обратили внимание на новое правило в пользовательском соглашении, которое позволит сервису полностью или частично блокировать аккаунты, если в них не будет «коммерческого смысла». Что именно это значит — неизвестно, потому что в документе нет пояснений, о каких примерах или ситуациях идет речь.

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Новое правило появилось в разделе «Временная блокировка и удаление аккаунта»:

«YouTube может прекратить доступ аккаунта ко всему сервису или его части, если сочтет, что предоставление доступа к сервису не имеет коммерческого смысла».

В обсуждении темы на reddit сделали вывод, что после 10 декабря 2019 года, когда новое соглашение вступит в силу, YouTube получит право удалить любой аккаунт, если он не будет приносить компании прибыль. Пользователей сервиса такое положение дел возмутило, а некоторые даже призвали к созданию профсоюза авторов контента.

Google не прокомментировала новый пункт правил, поэтому в сети выдвинули несколько теорий. По одной версии, речь может идти о производителях контента, который невозможно монетизировать согласно правилам сервиса. По другой теории, фраза про «коммерческий смысл» также может касаться и потребителей контента, которые пользуются блокировщиками рекламы (то есть не приносят компании деньги за ее просмотр). Некоторые высказали версию, что новое правило предназначено для неактивных или заброшенных аккаунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что из YouTube хотят убрать весь детский контент.