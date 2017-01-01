Из YouTube хотят убрать весь детский контент

Также хотят скрыть все комментарии.

Компания Google готовит масштабные изменения для фирменного видеохостинга YouTube. Из-за расследования Федеральной торговой комиссии США о нарушении Закона о конфиденциальности детей в интернете поисковый гигант рассматривает возможность убрать из YouTube весь детский контент. Кроме того, в мобильном приложении комментарии к видео будут скрыты.

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Сейчас руководство Google рассматривает возможность переноса всего детского контента из YouTube в отдельное приложение YouTube Kids. Кроме того, в компании планируют отключить функцию автоматического воспроизведения в детских видео, чтобы по завершении ролика не начинался следующий.

По данным The Wall Street Journal, руководство Google уже проинформировало сотрудников о возможных изменениях. Далеко не все довольны такими новшествами, так как удаление детского контента из основной версии YouTube может повлечь за собой недополучение миллионов от показа рекламы.

Второе важное изменение для YouTube уже тестируется компанией. По данным сайта XDA, некоторые пользователи начали замечать в мобильном приложении сервиса пропажу комментариев под роликами. Как выяснилось, Google решила убрать отзывы в отдельный раздел, для перехода в которой добавят специальную кнопку прямо под роликом. Из-за этого кнопка добавления видео в избранное или список отложенного просмотра сместилась ниже: для доступа к ней нужно нажать иконку стрелки вниз.

Вероятно, перенос комментариев в отдельное меню связан с нынешней неудобной реализацией: на данный момент они скрываются под рекламными объявлениями и рекомендуемыми видео в самом низу страницы.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрывает YouTube Gaming.

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