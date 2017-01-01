Xiaomi выпустит умную камеру наблюдения с сигнализацией

Камера поставляется с умными функциями, которые позволяют анализировать контуры человеческой фигуры на картинке.

Xiaomi представила уже 438-й продукт на своей платформе коллективного финансирования Youpin. Речь идет о наружной камере наблюдения Xiaobai N1 Smart Outdoor Camera PTZ Edition.

Умная камера xiaomiyoupin.com

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Устройство предлагается по очень привлекательной цене 28 долларов, предлагая пользователям все необходимое для того, чтобы вести запись на необходимом участке вашего двора.

Камерой можно управлять так, чтобы она поворачивалась в горизонтальной плоскости с помощью приложения для мобильного телефона, при этом охватываемый диапазон составляет 270°. Корпус является ударопрочным, он имеет пыленепроницаемую конструкцию и соответствует степени защиты IP66, то есть камера вполне может работать под проливным дождем и снегом.

В камере используется 2-мегапиксельный датчик изображения, который записывает видео в разрешении 1080р. Также камера оснащена возможностью работы в ночное время, а дальность обзора в темноте составляет 15 м. Камера получила микрофон, а также сигнализацию с высоким уровнем громкости.

Умная камера xiaomiyoupin.com

Камера поставляется с умными функциями, которые позволяют анализировать контуры человеческой фигуры на картинке, чтобы избежать ложного срабатывания сигнализации при обнаружении птиц, домашних животных и так далее.

После включения функции сигнализации, когда камера обнаруживает движение человека, она издает сигнал тревоги и записывает видео продолжительностью около 10 секунд. Видео сразу отправляется на мобильный телефон и может быть просмотрено из приложения.

Продажи начнутся 18 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила умную лампу накаливания.