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Xiaomi выпустила умную лампу накаливания

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Лампа очень похожа на обычную.
Yeelight Smart LED Bulb
Yeelight Smart LED Bulb
xiaomi

Xiaomi презентовала в Китае новую умную светодиодную лампу Yeelight Smart LED Bulb. Сделала она это совместно с компанией Yeelight. Что интересно, на первый взгляд очень сложно заподозрить устройство в наличии “умных” функций.

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Yeelight Smart LED Bulb внешне очень сильно напоминает привычную большинству лампу накаливания и, по словам производителя, компания не просто так выполнила устройство в таком дизайне — она хотела совместить воедино классический дизайн и современные технологии светодиодного освещения. “Умная” лампа позволяет регулировать ее яркость и использовать интеллектуальное управление, а также она оснащена технологией, благодаря которой пользователь может не переживать об эффективности и экономии энергии данной лампой.

Новая разработка Xiaomi поддерживает множество систем умного дома: Apple Homekit, систему самой Xiaomi, а также имеется поддержка Xiaomi AI Speaker, Yeelight Voice Assistant, Google Assistant и Amazon Alexa. Таким образом компания собрала в своей лампе огромное множество способов взаимодействия через чуть ли не все существующие на рынке решения по дистанционному управлению. Цена на Yeelight Smart LED Bulb в Китае составляет 18 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi начала выпуск собственной питьевой воды.

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Теги: Xiaomi
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