Xiaomi начала выпуск собственной питьевой воды

Минеральная вода продается в упаковках по 24 бутылки.

Xiaomi известна не в последнюю тем, что она выпускает огромное количество различной продукции. Только-только в сети перестали обсуждать фирменную туалетную бумагу, выпускаемую китайским технологическим гигантом, как компания вновь дала повод для обсуждений — в продаже появилась питьевая вода от Xiaomi.

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По словам компании, бутилированная минеральная вода поступает прямиком из природного источника, находящегося в городе Мохэ — в самом северном городе Китая. Компания продает воду в упаковках, состоящих из 24 бутылок по 300 мл каждая. Цена такого “комплекта” составляет примерно 8 долларов.

Напомним, что согласно правилам, принятым в Китае, для производства и продажи природной минеральной воды, компаниям необходимо пополнять бутылки с водой без какого-либо искусственного добавления сторонних ингредиентов. Это говорит о том, что Arctic Spring Natural Mineral Water от Xiaomi сбалансирована и содержит кальций, калий и магний, которые являются важнейшими минералами для человеческого организма.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi готовит доступный смартфон с камерой на 108 Мп.