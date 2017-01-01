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Xiaomi готовит доступный смартфон с камерой на 108 Мп

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Смартфон могут показать уже в октябре.
Mi CC9 Pro может получить крутую камеру
Mi CC9 Pro может получить крутую камеру
ixbt

Камера на 108 Мп уже появилось в смартфоне Xiaomi Mi MIX Alpha, но он еще не продается и стоит 180 тысяч рублей. Поэтому Xiaomi готовит более доступный вариант с такой камерой — им станет смартфон Mi CC9 Pro. Инсайдер @xiaomishka говорит, что его должны представить 24 октября.

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Пока информации о Xiaomi Mi CC9 Pro очень мало. У него стоит сенсор камеры Samsung ISOCELL Bright HMX — на данный момент это единственный модуль с разрешением 108 Мп. В интернете уже есть примеры фото с такой камеры, но не в оригинальном разрешении.

Еще инсайдер сообщил, что Mi CC9 Pro работает на процессоре Snapdragon 730G. Это говорит о том, что смартфон не относится к флагманам, а скорее к среднему ценовому сегменту. Остается ждать новостей от Xiaomi, чтобы узнать все подробности.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S11 получит камеру на 108 Мп.

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Теги: Xiaomi, Mi CC9 Pro
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