Слухи о покупке подтвердились.

Компания Google покупает Fitbit за 2,1 миллиарда долларов. Обе компании только что объявили о сделке.

Fitbit будет добавлен в Google, а это значит, что он будет производить новое поколение носимых устройств, которые будут работать под управлением Wear OS и будут маркироваться как устройства Made By Google.

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"За прошедшие годы Google добилась успехов в работе с партнерами в этой области, такими как Wear OS и Google Fit, но мы видим возможность еще больше инвестировать в Wear OS, а также выводить на рынок носимые устройства Made by Google", - сказал Рик Остерло, старший вице-президент Google по устройствам и услугам, в своем блоге, объявляющем о сделке.

"Fitbit был истинным пионером в отрасли и создал привлекательные продукты, опыт и активное сообщество пользователей. »

Некоторые сразу же выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности личных данных и того, что может случиться с данными пользователей Fitbit, если сделка будет заключена. Остерло быстро решил эту проблему, пообещав, что «подобно другим нашим продуктам с носимыми устройствами, мы будем прозрачны в отношении собираемых нами данных. Мы никогда не будем продавать личную информацию кому-либо. Данные в Fitbit не будут использоваться для рекламы Google. И мы дадим пользователям Fitbit возможность просматривать, перемещать или удалять свои данные".

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Учитывая, что Fitbit изо всех сил пытается перейти от фитнес-трекеров к умным часам, которые на самом деле растут в секторе носимых устройств, тот факт, что он открыт для приобретения, не является сюрпризом, но похоже, что Google заплатил выше рыночной стоимости. Рыночная капитализация Fitbit составляет около 1,6 миллиарда долларов, поэтому покупка за 2,1 миллиарда долларов свидетельствует о его решимости завершить сделку.

«Более 12 лет назад мы определили смелое видение компании - сделать всех в мире здоровее», - заявил Джеймс Парк, соучредитель и генеральный директор Fitbit. «Google - идеальный партнер для продвижения нашей миссии. Благодаря ресурсам Google и глобальной платформе Fitbit сможет ускорить внедрение инноваций в категории носимых устройств, ускорить масштабирование и сделать здоровье еще более доступным для всех".

Ранее в этом году Google также заплатил 40 миллионов долларов за некоторые неуказанные технологии SmartWatch от Fossil, поэтому носимые устройства - это, безусловно, область, в которой она хотела бы добиться большего.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустила сервис платной подписки на игры.