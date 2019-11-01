Опубликованы изображения раскладушки Motorola Razr

Новая версия легендарной «раскладушки» Motorola Razr будет представлена 13 ноября.

Как ожидается, новая версия легендарной «раскладушки» Motorola Razr будет представлена 13 ноября. Правда, еще до анонса в Сети появились изображения, похожие на официальные, на которых, как утверждается, показан новый смартфон с гибким экраном.

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Изображения были опубликованы известным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass) в Twitter (в своем закрытом аккаунте). На изображениях, как утверждается, показана новая версия легендарного Motorola Razr, которая будет иметь гибкий экран. Судя по изображениям, новинка получит схожий дизайн с прежним Razr, в том числе будет иметь выступ в нижней части, на котором, как можно предположить, мог бы находиться дактилоскопический сканер.

Кроме того, на изображениях можно заметить, что новый Razr получит небольшой дисплей на обратной стороне — для отображения уведомлений (кроме того, судя по одному из изображений, на него может выводиться картинка с камеры).

Разумеется, данные изображения нельзя считать официальными — и каким окажется новый Motorola Razr, станет ясно лишь с презентацией новинки. Как предполагается, премьера состоится 13 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что Motorola намекнула на перевыпуск легендарной раскладушки RAZR.