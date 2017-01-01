Motorola намекнула на перевыпуск легендарной раскладушки RAZR

Изображение телефона фигурирует в приглашении для СМИ.

Читай также: Обновленный Motorola Razr может получить гибкий экран

Стало известно о том, что Motorola разослала ряду СМИ официальное приглашение на мероприятие в Лос-Анджелесе, в рамках которого должна состояться презентация перезапуска легендарной раскладушки середины нулевых — Motorola RAZR.

Благодаря зарубежным журналистам, стало известно, что вместе с приглашением компания также выслала анимационный файл, на котором Motorola как бы “раздевает” старую версию смартфона, “обнажая” его новую вариацию.

Судя по имеющейся информации, в рамках мероприятия, которое состоится 13 ноября, компания покажет свой первый складной смартфон, наподобие Galaxy Fold от Samsung. Учитывая, что в приглашении Motorola написало “оригинал, не похожий на любой другой”, можно ожидать достаточно громкий анонс с использованием новейших технологий при разработке нового RAZR.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попали чертежи внешнего вида складного смартфона Motorola RAZR.