Tesla выпустила первые серийные солнечные панели для крыш

Панели запустили в производство.

Ещё в 2016 году Tesla анонсировала планы по производству собственных солнечных панелей. Их установка на крыши домов позволила бы покупателям значительно сэкономить на электроэнергии. Спустя три года компания наконец представила первые серийные модели, которые уже готова запустить в производство.

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Глава компании Илон Маск заявил, что крыши от Tesla будут стоить дешевле, чем обычные конструкции с солнечными панелями. Представленное поколение уже третье по счёту, и именно его компания позиционирует как максимально подходящее для широкого использования. Оно проще и значительно дешевле в производстве.

В планах Tesla — установка около 1000 крыш в неделю. Первые поставки ожидаются уже в ближайшие недели. Самая компактная версия насчитывает 186 квадратных метров, а её стоимость составляет $33 950, включая налог в размере $8850. Для сравнения компания опубликовала фото традиционной крыши, которую снабдили солнечными панелями. Разница в цене составляет почти $10 000. Илон Маск также отметил, что установка крыши экономически обоснована лишь для тех покупателей, которые планируют ремонтировать старую крышу, требующую замены.

Панели отличаются по стоимости techcrunch.com

На все работы, солнечные панели и крышу компания даёт гарантию 25 лет. Панели покрыты закалённым тонированным стеклом. На момент презентации Tesla предлагает лишь один цветовой вариант, но планирует расширять ассортимент каждые полгода.

Напомним, ранее сообщалось, что Tesla установила первые солнечные крыши.