Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Tesla выпустила самый крупный модульный аккумулятор

Комментариев: 0
Он может хранить до 3 МВт·ч.
Установка Megapack
Установка Megapack
electrek.co

Компания Tesla представила Megapack, новый мощный продукт для хранения энергии, сочетающий до 3 МВт·ч ёмкости и инвертор мощностью 1,5 МВт. Продукт представляет собой систему размером с контейнер, состоящую из батарейных модулей.

Установка Megapack
Установка Megapack
electrek.co

Читай также: Илона Маска обвиняют в неуважении к суду из-за твита

О разработке Megapack сообщалось ещё в прошлом году. По данным ресурса Electrek, Tesla собирается использовать Megapack в гигантском проекте по хранению энергии в Калифорнии.

Tesla заявила, что благодаря использованию Megapack она сможет гораздо быстрее развёртывать крупные проекты по хранению энергии. Например, электростанцию мощностью 250 МВт (ёмкость хранения энергии 1,2 ГВт·ч) можно будет построить менее чем за три месяца на площади в три акра (1,2 гектара) — в четыре раза быстрее, чем необходимо для строительства традиционной электростанции таких же размеров на ископаемом топливе.

«Только за последний год мы установили более 1 ГВт·ч глобальной ёмкости хранения с нашими текущими продуктами хранения, Powerwall и Powerpack, в результате чего общий объём нашего глобального хранилища составил более 2 ГВт·ч накопительной ёмкости. С Megapack это число будет расти в геометрической прогрессии в ближайшие годы», — обещает Tesla.

Установка Megapack
Установка Megapack
electrek.co

Напомним, ранее сообщалось, что Tesla за два дня возвела самую крупную в Азии систему хранения энергии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Megapack, Tesla
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь