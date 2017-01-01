Tesla выпустила самый крупный модульный аккумулятор

Он может хранить до 3 МВт·ч.

Компания Tesla представила Megapack, новый мощный продукт для хранения энергии, сочетающий до 3 МВт·ч ёмкости и инвертор мощностью 1,5 МВт. Продукт представляет собой систему размером с контейнер, состоящую из батарейных модулей.

Установка Megapack electrek.co

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О разработке Megapack сообщалось ещё в прошлом году. По данным ресурса Electrek, Tesla собирается использовать Megapack в гигантском проекте по хранению энергии в Калифорнии.

Tesla заявила, что благодаря использованию Megapack она сможет гораздо быстрее развёртывать крупные проекты по хранению энергии. Например, электростанцию мощностью 250 МВт (ёмкость хранения энергии 1,2 ГВт·ч) можно будет построить менее чем за три месяца на площади в три акра (1,2 гектара) — в четыре раза быстрее, чем необходимо для строительства традиционной электростанции таких же размеров на ископаемом топливе.

«Только за последний год мы установили более 1 ГВт·ч глобальной ёмкости хранения с нашими текущими продуктами хранения, Powerwall и Powerpack, в результате чего общий объём нашего глобального хранилища составил более 2 ГВт·ч накопительной ёмкости. С Megapack это число будет расти в геометрической прогрессии в ближайшие годы», — обещает Tesla.

Установка Megapack electrek.co

Напомним, ранее сообщалось, что Tesla за два дня возвела самую крупную в Азии систему хранения энергии.