Видео дня: Бокс Усик VS Уизерспун и Украина - Португалия. Обзор матча

В трендах - спорт.

Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун

Читай также: Видео дня: Короче говоря, права и От первого лица: Погоня

Прямая трансляция боксерского поединка между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном набрала более 2 млн просмотров, попав на первое место в трендах YouTube,

Украина - Португалия. Обзор матча. 2:1

Читай также: Видео дня: Новый клип LITTLE BIG и Зеленский в фонтане

В матче отбора на ЕВРО-2020 сборная Украины на НСК Олимпийский обыграла действующих чемпионов мира - Португалию - со счетом 2:1.

Смотрите краткий обзор матча.

Напомним, ранее в тренды попали Пресс-марафон Зеленского и Хата на тата.