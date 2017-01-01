Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Бокс Усик VS Уизерспун и Украина - Португалия. Обзор матча

Комментариев: 0
В трендах - спорт.

Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун

Читай также: Видео дня: Короче говоря, права и От первого лица: Погоня

Прямая трансляция боксерского поединка между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном набрала более 2 млн просмотров, попав на первое место в трендах YouTube,

Украина - Португалия. Обзор матча. 2:1

Читай также: Видео дня: Новый клип LITTLE BIG и Зеленский в фонтане

В матче отбора на ЕВРО-2020 сборная Украины на НСК Олимпийский обыграла действующих чемпионов мира - Португалию - со счетом 2:1.

Смотрите краткий обзор матча.

Напомним, ранее в тренды попали Пресс-марафон Зеленского и Хата на тата.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube, футбол, бокс, Усик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь