Видео дня: Бокс Усик VS Уизерспун и Украина - Португалия. Обзор матча
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Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
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Прямая трансляция боксерского поединка между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном набрала более 2 млн просмотров, попав на первое место в трендах YouTube,
Украина - Португалия. Обзор матча. 2:1
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В матче отбора на ЕВРО-2020 сборная Украины на НСК Олимпийский обыграла действующих чемпионов мира - Португалию - со счетом 2:1.
Смотрите краткий обзор матча.
Напомним, ранее в тренды попали Пресс-марафон Зеленского и Хата на тата.
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