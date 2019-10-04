Видео дня: На что готовы девушки ради iPhone и Топ-модель по-украински

В тренде - ТВ-шоу и эксперимент.

НА ЧТО ГОТОВЫ ДЕВУШКИ РАДИ iPHONE 11 PRO MAX! 24 ЧАСА ЧЕЛЛЕНДЖ

Читай также: Видео дня: OXXXYMIRON. Пародия и 14 лайфхаков для рисования

Каждый богатый школьник уже купил себе новый iPHONE 11 за 100,000 рублей, кто-то наверняка принял для себя челлендж и вынес его из магазина за 5 минут после старта продаж. Егор Шип не в их числе, он подарил своей девушке свидание и Lamborghini, но сможет ли он выиграть айфон в испытании "кто последний", где против него бедный школьник Саша Новиков, и SetPos, тот самый который сделал пранк с проникновением в школу. Для участников это настоящая проверка на верность самим себе - кто последний уберёт руку с девушки, тот получит её на 24 часа.

Топ-модель по-украински. Сезон 3

Читай также: Видео дня: Топ-модель по-украински и Макс Барских — Неслучайно

Новая неделя в модельном реалити Топ-модель по-украински 3 сезон 6 выпуск от 04.10.2019 начнется для 12 участниц очень радостно! Почему? Ведь девушки проведут последние дни в модельном общежитии и совсем скоро переедут в настоящий fashion-дом. Однако счастье быстро изменится на грусть… Не всем участницам найдется место в новом жилье. Чтобы перейти на новый уровень в индустрии моды, они должны заслужить билет на собственный выпускной и комнату в модельном доме. Как это будет происходить? Смотри в 6 выпуске программы Топ-модель по-украински 2019.

Напомним, днем ранее в тренды попали Фильмы по книгам - Лига Смеха и Будапешт. Орёл и Решка.