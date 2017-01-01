Видео дня: Топ-модель по-украински и Макс Барских — Неслучайно

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Макс Барских — Неслучайно

Премьера песни "Неслучайно" состоялась на официальном Youtube-канале певца. За пять дней видео собрало более миллиона просмотров и множество хвалебных отзывов.

Топ-модель по-украински. Сезон 3

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По традиции, новый сезон начинается с отбора! В этом году кастинг – самый масштабный за всю историю fashion-шоу. Попробовать свои силы в моделинге пришли тысячи девушек не только из Украины, но и из соседних стран.

Алла Костромичева вместе с Соней Плакидюк, Сергеем Никитюком и новым судьей Владимиром Демчинским кардинально изменили правила нового сезона. Акулы украинского моделинга не так просто подпустят к себе претенденток. Чтобы пройтись по судьбоносному подиуме, услышать мнение экспертов и познакомить с ними, участницы пройдут девять кругов ада.

Напомним, днем ранее в тренды попали Беслан и Зважені та щасливі 9 сезон.