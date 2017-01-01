В Китае показали прототип межпланетного космического корабля

Аппарат рассчитан на полеты в дальний космос.

Опубликованные Китайской академией космических технологий (CAST), разработчиком и производителем космических аппаратов и спутников фото дают представление о пилотируемом корабле нового поколения, на котором будут совершаться полёты в дальний космос.

Космический корабль space.com

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Космический корабль состоит из двух модулей: модуля многоразового использования для экипажа и служебного модуля, который обеспечивает движение корабля, а также поддержку систем жизнеобеспечения секции экипажа. Длина космического корабля составляет 9 метров, а максимальная масса при взлёте — около 20 т.

Модульный дизайн корабля позволяет менять его конструкцию в зависимости от выполняемой миссии.

Космический корабль space.com

Первый тестовый полёт нового космического корабля, пока не получившего названия, как ожидается, будет совершён в первой половине 2020 года.

Напомним, ранее Илон Маск показал обновленный космический корабль Starship Mk1.