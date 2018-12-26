Космические события 2019 года: Что нас ждет

Какие основные запуски запланированы на новый год?

Уже 3 января китайская межпланетная станция Чанъэ-4 (Chang’e 4) должна впервые в истории выполнить посадку на обратной стороне Луны. Подготовка к посадочным операциям началась конце декабря, когда аппарат был переведен на орбиту высотой 15x100 км.

Чанъэ-4

Также Китай намерен осуществить испытательный запуск полноразмерного прототипа своего перспективного пилотируемого корабля в 2019 году. Информации о дате испытаний пока нет.

Читай также: Китай запустил космический корабль Шэньчжоу-11

В этом году также можно надеяться увидеть первый пилотируемый полет суборбитальной системы New Shepard компании Blue Origin. К концу года должны начаться полеты с туристами суборбитального самолета SpaceShipTwo от Virgin Galactic, а в начале года они планируют осуществить первый запуск своей сверхлегкой ракеты Launcher One.

В конце января должен состояться первый полет пилотируемого корабля Dragon к МКС без астронавтов на борту. Он продлится две недели и, помимо прочего, продемонстрирует систему автоматической стыковки со станцией. Миссия уже сдвинулась с 17 января и, вероятно, будет перенесена снова – на сроках подготовки негативно сказывается приостановка работы американского правительства.

Компания Илона Маска очень активно начала новый год, продемонстрировав нам испытательный макет корабля Starship с уже установленными двигателями Raptor. Огневые испытания "кардинально перепроектированного" двигателя (впрочем, слова о кардинальных переделках, звучащие из уст Илона Маска, не стоит воспринимать буквально) должны начаться в ближайшие месяцы. Но, вероятно, SpaceX уверена в своих двигателях, раз уже установила их на прототип второй ступени BFR.

SpaceX планирует выполнить два коммерческих пуска ракеты Falcon Heavy в первой половине 2019 года.

Читай также: ТОП самых интересных космических событий

На 30 января запланирован запуск первой лунной посадочной миссии Индийского космического агентства – «Чандраян-2» (Chandrayaan 2). Как и в случае с «Чанъэ-4», на посадочной платформе индийской миссии будет установлен мини-луноход. Запуск «Чандраян-2» несколько раз переносился и может сдвинуться снова. Однако, вероятно, Индия постарается не пропустить вперед частную команду SpaceIL из Израиля (13 февраля, запуск на Falcon 9), которая планирует выполнить мягкую посадку на Луну в феврале 2019 года.

В феврале ожидается первый запуск на ракете «Союз-СТ» спутников интернет-вещания для компании OneWeb с космодрома во Французской Гвиане (оператор запуска – Arianespace). Запуски спутников OneWeb с космодрома Байконур должны начаться осенью 2019 года.

До конца февраля на космодром Байконур должен отправиться новый модуль Международной космической станции – МЛМ-У «Наука». Вероятность этого события не очень велика. Отсутствие до конца зимы подвижек в ремонте модуля и новостей об отправке его на космодром станет четким индикатором того, что о запуске в конце года можно забыть. Запуск «Науки» регулярно откладывается с 2014 года, после того, как в его трубопроводах, за затем и топливных баках было обнаружено загрязнение. Ремонт топливных баков начался в 2017 году и продолжается до сих пор.

В марте японская автоматическая станция «Хаябуса-2» (Hayabusa 2) должна коснуться поверхности астероида Рюгу, а на апрель запланирован отбор образца грунта.

Хаябуса-2 NASA

Читай также: В старых газетах нашли отголоски космической катастрофы

В апреле (или осенью), будет запущена космическая обсерватория «Спектр-РГ».

В конце апреля ожидается запуск космической обсерватории «Спектр-РГ». Это крупнейшая научная миссия Роскосмоса за последние годы, которая также отличается широким международным участием. Телескоп eRosita для «Спектра-РГ» был изготовлен в Германии, а зеркало для российского телескопа ART-XC было сделано в США. Кроме того, «Спектр-РГ» должен стать первым отечественным аппаратом, изготовленным после распада СССР, который покинет орбиту Земли. Разгонный блок «ДМ-03» должен будет доставить его в точку либрации L2 системы Земля-Солнце. О переносе запуска с первой на вторую половину апреля было заявлено 30 декабря 2018 года. Причина переноса – ожидаемая задержка при отправке аппарата на космодром из НПО им. Лавочкина. Окно для запуска «Спектра-РГ» открыто только в марте-апреле, так что любые дополнительные задержки будут означать неизбежный перенос старта на осень этого года.

Илон Маск обещал представить обновленную версию многоразовой ракетно-космической системы BFR после первых «прыжков» макета Starship в марте-апреле, но не стоит недооценивать объем работ, который необходимо выполнить инженерам SpaceX. Кроме того, вопрос с лицензией на осуществление испытательных полетов в Техасе пока остается открытым. Так что лучше отложить в сторону излишний оптимизм и настроиться ждать прыжков «кузнечика» Starship хотя бы до лета 2019 года.

Пилотируемые полеты кораблей Dragon и Starliner запланированы на июнь и август, но инженерам потребуется время на то, чтобы внести изменения в конструкции кораблей по результатам беспилотных полетов. Следует ожидать переноса полетов с астронавтами на борту на конец этого года или, что более вероятно, начало следующего: Во всяком случае, НАСА активно готовится к такому исходу событий.

Dragon и Starliner

Приблизительно 12 сентября пилотируемый корабль «Союз МС-14» отправится к Международной космической станции в беспилотном режиме. Для этого есть несколько причин. Впервые для запуска пилотируемого корабля будет использована ракета-носитель «Союз 2.1а» вместо «Союз-ФГ». Кроме этого, специалисты хотят отработать двухвитковую схему полета к станции. И, наконец, на этом корабле будет отработана новая система управления спуском.

OSIRIS-Rex NASA

В октябре американская межпланетная станция OSIRIS-Rex заберет образец грунта со «своего» астероиду Бенну. Образец с Рюгу доберется до Земли в декабре 2020 года, а образец с Бенну – только в 2023 году.

Оптимисты могут надеяться на запуск автоматической станции «Чанъэ-5» в конце 2019 года. Ее задачей будет отбор образца грунта с Луны для возвращения его на Землю.

Помимо всего перечисленного, в этом году будет продолжаться разработка космических аппаратов миссии «Экзомарс-2020» (Exomars 2020). Поскольку запуск запланирован на лето 2020 года, к концу текущего года аппараты, включая десантный модуль разработки НПО им. Лавочкина, должны находиться на завершающей стадии испытаний в Италии.

Напомним, ранее вышел Техно-прогноз на 2019 год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Илон Маск обещал представить обновленную версию многоразовой ракетно-космической системы BFR после первых «прыжков» макета Starship в марте-апреле, но не стоит недооценивать объем работ, который необходимо выполнить инженерам SpaceX. Кроме того, вопрос с лицензией на осуществление испытательных полетов в Техасе пока остается открытым. Так что лучше отложить в сторону излишний оптимизм и настроиться ждать прыжков «кузнечика» Starship хотя бы до лета 2019 года.

Пилотируемые полеты кораблей Dragon и Starliner запланированы на июнь и август, но инженерам потребуется время на то, чтобы внести изменения в конструкции кораблей по результатам беспилотных полетов. Следует ожидать переноса полетов с астронавтами на борту на конец этого года или, что более вероятно, начало следующего: Во всяком случае, НАСА активно готовится к такому исходу событий.