Смартфоны научили распознавать предметы с помощью стука

Все дело в вибрациях, которые издает предмет.

Системы распознавания объектов по фотографии существуют уже не один год, но при недостаточной освещённости большинство из них не слишком хорошо справляется со своей работой.

Южнокорейские учёные разработали альтернативную технологию, которая позволяет «вычислить» объект, просто постучав по нему своим смартфоном.

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Необычный алгоритм представили исследователи Корейского передового института науки и технологии. Для его обучения использовались микрофон, гироскоп и акселерометр самого смартфона. Авторы проекта постукивали гаджетом по разным предметам для того, чтобы он «выучил» индивидуальные вибрации, возникающие при каждом таком взаимодействии.

«Привлекательность такой технологии в том, что владельцу смартфона не нужны какие-либо дополнительные датчики или специальное оборудование. Для работы Knocker мы задействовали аппаратные средства самого смартфона», — отметил руководитель проекта профессор Сун-Джу Ли.

После формирования базы из 23 предметов, Knocker с точностью в 83% определил наиболее распространённые в быту объекты, включая ноутбуки, книги, бутылки с водой и велосипеды в шумных местах вроде кафе и ресторанов. В условиях тишины алгоритм справился с задачей в 98% случаев. В качестве вариантов применения технологии исследователи предлагают использовать технологию совместно с мобильными приложениями — например, для быстрого заказа бутилированной воды, разблокировки троса велосипеда на парковке и прочих действий с помощью постукивания смартфоном по определённым предметам.

Напомним, ранее сообщалось, что был назван самый простой для починки смартфон.