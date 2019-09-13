Назван самый простой для починки смартфон

Смартфон набрал 10 из 10 баллов по ремонтопригодности.

Специализирующийся на разборке и ремонте гаджетов портал iFixit оценил ремонтопригодность смартфона Fairphone 3 на 10 баллов из 10 возможных. Устройство стало вторым за всю историю сайта, удостоившееся наивысшей оценки — первым было прошлое поколение смартфона Fairphone 2.

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Новинка получила модульную конструкцию, так что все ее компоненты легко заменить. Fairphone 3 также получил съемный аккумулятор, чего не встретишь в большинстве современных смартфонов.

Кроме того, специалисты отметили использование универсальных винтов, так что получить доступ к экрану и батарее Fairphone 3 можно помощью стандартной отвертки Phillips или отвертки Torx.

Смартфон оснащен 5,7-дюймовым экраном разрешением 2160×1080, чипсетом Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами памяти microSD.

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Также смартфон получил 12-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, поддержку двух SIM-карт и батарею на 3000 мАч с технологией быстрой зарядки.

Компания Fairphone базируется в Нидерландах и разрабатывает смартфоны, опираясь на этические нормы. Это означает максимальную ремонтопригодность фирменных устройств и отсутствие в цепочке поставок сомнительных предприятий, например, шахт редкоземельных металлов в Африке, контролируемых бандитскими группировками. Цена Fairphone 3 составляет 450 евро

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые частые причины поломки смартфонов.