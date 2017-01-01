Wi-Fi позволит следить за человеком при помощи походки

Технология позволит опознать человека при помощи волн Wi-Fi.

Калифорнийский университет в Санта-Барбаре опубликовал пресс-релиз, в котором рассказал о том, что ей удалось распознать определенного человека, используя лишь записи с камер наблюдения и систему XModal-ID, разработанную командой ученых.

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Так, технология, созданная командой профессора Ясамин Мостофи, использует записанное заранее видео для того, чтобы распознать особенности походки, а также реконструировать ее в виде 3D-модели. Полученные данные в дальнейшем используются для создания на их основе расчетов, помогающих понять, каким образом человек, имеющий определенную походку, будет оказывать влияние на беспроводной сигнал.

Далее, используя передатчик и приемник Wi-Fi, XModal-ID распознает человека, даже если он находится, скажем, за стеной. На данный момент существует лишь первая версия новой технологии, но уже она продемонстрировала 84% надежность идентификации, а в дальнейшем точность распознавания будет только расти.

Напомним, ранее сообщалось, что на Google подали в суд за слежку за пользователями.