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Новый тип аккумуляторов создали из углекислого газа

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Такие батареи в будущем заменят традиционные литий-ионные аккумуляторы.
Батареи будут создавать из углекислого газа
Батареи будут создавать из углекислого газа
newatlas.com

Команда инженеров Массачусетского технологического института сообщила об открытии нового типа электрохимической реакции, позволяющей превратить углекислый газ в твёрдый материал и создать на его основе эффективную аккумуляторную батарею. По заверению учёных, новый тип АКБ способен потенциально заменить литий-ионные решения в ряде приборов и отраслей.

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По заверению разработчиков, новая технология изготовления аккумуляторов способна обеспечить в семь раз большую ёмкость, чем у классических литий-ионных решений. Недостатком первых прототипов оказалась недолговечность структур АКБ — она выдерживала всего около 10 циклов перезарядки. Идею развили специалисты из Университета штата Иллинойс в Чикаго, сумевшие преодолеть тенденцию к восстановлению углерода на катализаторе в процессе зарядки, нарушавшего стабильность работы батареи.

«Наша уникальная комбинация материалов помогает сделать первую литиево-углекислотную батарею с нейтральным содержанием углерода с гораздо большей эффективностью и длительным сроком службы, что позволит использовать её в современных системах накопления энергии», — отмечает один из разработчиков.

Проблему удалось решить добавлением наночастиц дисульфида молибдена в катодный катализатор и рядом дополнительных мер, включая использование гибридного электролита. В результате появился прототип аккумулятора, способный выдержать около 500 циклов зарядки. По данным учёных, о начале коммерческого производства АКБ нового типа говорить ещё, но в перспективе технология позволит наладить массовое производство новинок.

Напомним, ранее сообщалось, что найден способ избавиться от лишнего углекислого газа.

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
SEMPENTY    01.10.2019, 14:02
Оценка:  0
SEMPENTY
По данным учёных, о начале коммерческого производства АКБ нового типа говорить ещё,
Это какой идиот писал?
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