Новый тип аккумуляторов создали из углекислого газа

Такие батареи в будущем заменят традиционные литий-ионные аккумуляторы.

Команда инженеров Массачусетского технологического института сообщила об открытии нового типа электрохимической реакции, позволяющей превратить углекислый газ в твёрдый материал и создать на его основе эффективную аккумуляторную батарею. По заверению учёных, новый тип АКБ способен потенциально заменить литий-ионные решения в ряде приборов и отраслей.

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По заверению разработчиков, новая технология изготовления аккумуляторов способна обеспечить в семь раз большую ёмкость, чем у классических литий-ионных решений. Недостатком первых прототипов оказалась недолговечность структур АКБ — она выдерживала всего около 10 циклов перезарядки. Идею развили специалисты из Университета штата Иллинойс в Чикаго, сумевшие преодолеть тенденцию к восстановлению углерода на катализаторе в процессе зарядки, нарушавшего стабильность работы батареи.

«Наша уникальная комбинация материалов помогает сделать первую литиево-углекислотную батарею с нейтральным содержанием углерода с гораздо большей эффективностью и длительным сроком службы, что позволит использовать её в современных системах накопления энергии», — отмечает один из разработчиков.

Проблему удалось решить добавлением наночастиц дисульфида молибдена в катодный катализатор и рядом дополнительных мер, включая использование гибридного электролита. В результате появился прототип аккумулятора, способный выдержать около 500 циклов зарядки. По данным учёных, о начале коммерческого производства АКБ нового типа говорить ещё, но в перспективе технология позволит наладить массовое производство новинок.

Напомним, ранее сообщалось, что найден способ избавиться от лишнего углекислого газа.