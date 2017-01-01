Видео дня: j-hope 'Chicken Noodle Soup и Кубок Чемпионов Лиги Смеха

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Кубок Чемпионов Лиги Смеха | Полный выпуск

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Кубок Чемпионов Лиги Смеха 2019. В полном выпуске смотрите: Морская звезда - Презентация игры от Евгения Кошевого, Горбунович получил по морде - Загорецька Л. С. и Юрий Горбунов, Бабушка MARUV - Новая госпожа Зеленского - Отдыхаем Вместе, Луганская Сборная и Елена Кравец, Как Вакарчук в президенты пойти ПРОВТЫКАЛ - VIP Тернополь и Сергей Сивохо, Королева ночи и молдавские бомжи - Стояновка и Оля Полякова, а также Волосатый перец на приеме у президента - Прозрачный Гонщик и Игорь Ласточкин.

j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV

Коллаборация Джей Хоупа ( J Hope) и Becky G (Бекки Джи) вылилась в фит "Chicken Noodle Soup. Видеоклип набрал более 35 млн просмотров, попав на третье место в трендах в украинском сегменте YouTube.

Напомним, ранее в тренды попали Jerry Heil - Вільна каса и Встреча Зеленского и Трампа.