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Видео дня: Jerry Heil - Вільна каса и Встреча Зеленского и Трампа

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В тренде - политика и музыка.

Jerry Heil - #ВIЛЬНА_КАСА [ПРЕМ'ЄРА КЛІПУ]

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Украинская поп-исполнительница Jerry Heil, которая совсем недавно стремительно ворвалась в отечественный шоу-бизнес с хитом ОХРАНА_ОТМЕНА, собрав уже более 12 млн просмотров, представила новое видео на песню ВІЛЬНА_КАСА. Фанатам артистки эта песня уже хорошо знакома с лета, но официальную премьеру певица решила подкрепить ярким и ироничным видеорядом, режиссером которого выступил Дима Манифест и Дмитрий Шмурак.

Встреча Зеленского и Трампа. Полная версия с переводом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 25 сентября 2019 года.

Напомним, днем ранее в тренды попали THE HARDKISS - Жива и Топ-модель по-украински.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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