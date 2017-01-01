Видео дня: THE HARDKISS - Жива и Топ-модель по-украински
THE HARDKISS - Жива
Популярная рок-группа сняла клип на сингл "Жива" из нового альбома, который выйдет в 2021. Клип сняли на улицах Киева - и он рассказывает мистическую историю о вампирах.
Топ-модель по-украински. Сезон 3. Выпуск 4
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Новый выпуск популярного fashion-реалити Украины превратится в настоящее испытание девичьих нервов. Уже с самого утра Сергей Никитюк сообщит: новая неделя должна сплотить девушек в одну большую модельную семью. А чтобы стать членом fashion-family, участницам Топ-модель по-украински 3 сезон придется пройти 9 кругов ада: сантиметр Сергея Никитюка, испытание черлидерством, кардинальное изменение образа и съемку видеоролика нового сезона. Однако не всем моделям хватит терпения и сил дойти до финала выпуска и встретиться с экспертами…
Напомним, днем ранее в тренды попали автомобильные путешествия по Европе и Мифы, в которые мы верим.
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