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Логотип Apple будет менять цвет по желанию пользователей

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Также логотип будет сообщать об уведомлениях.
Логотип будет менять цвет
Логотип будет менять цвет
ferra.ru

Буквально сегодня американское ведомство по патентам и товарным знакам опубликовало новую патентную заявку Apple. В ней речь идет о том, что в будущих устройствах компании, имеющих стеклянные корпуса, появится возможность изменять цвет логотипа Apple в зависимости от входящих уведомлений, либо по желанию пользователей.

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Apple отмечает в своей патентной заявке, что в некоторых конфигурациях корпус устройства может включать в себя прозрачный элемент, такой как стеклянный слой, в котором может быть сформировано регулируемое украшение. Именно здесь, по мнению экспертов, может идти речь о появлении в устройствах компании возможности менять цвет логотипа в виде надкусанного яблока. К слову, в число девайсов, которые получат новую возможность, входят ноутбуки, смартфоны и “умные” часы.

Напомним, что во времена анонса iPhone 6 в сети ходили слухи о том, что Apple планирует выпустить новый смартфон, в котором фирменный логотип будет иметь функцию подсветки. Как оказалось, в 2014 году у компании не было подобных планов, но последние утечки говорят о том, что, возможно, сейчас купертиновцы готовы к подобного рода экспериментам. Затем появилось сообщение, что Apple патентует цветной логотип яблока.

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Теги: Apple, логотип
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