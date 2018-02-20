Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Apple патентует цветной логотип яблока

Комментариев: 1
Его будут использовать для одежды.
Цветной логотип запатентуют
Цветной логотип запатентуют

Разноцветный логотип яблока, принадлежащий Apple, был зарегистрирован еще в 1977 году. Радужной эмблемой компания пользовалась вплоть до 1998 года, а затем перешла на монохромный черный логотип.

Читай также: Apple патентует подушки безопасности для дисплеев

На днях стало известно, что Apple решила повторно зарегистрировать товарный знак, логотипом для которого станет то самое разноцветное яблоко. Компания решила защитить фирменное изображение.

Соответствующую заявку руководство Apple уже подало в Ведомство по патентам и товарным знакам США еще в декабре 2016 года.

 

Эволюция логотипов Apple
Эволюция логотипов Apple

 

Читай также: Apple запатентовала трехсенсорную камеру

Согласно указанной в заявке информации, Apple планирует использовать логотип на кепках и шапках, а также прочих аксессуарах, не имеющих отношения непосредственно к электронным устройствам.

Сам же логотип изначально задумывался как индикатор широких возможностей компьютера Apple II

Поделись:
Теги: Apple, логотип, патент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Gagarinn    20.02.2018, 09:33
Оценка:  0
Gagarinn
Питарский логотип, не?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь