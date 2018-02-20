Apple патентует цветной логотип яблока

Его будут использовать для одежды.

Разноцветный логотип яблока, принадлежащий Apple, был зарегистрирован еще в 1977 году. Радужной эмблемой компания пользовалась вплоть до 1998 года, а затем перешла на монохромный черный логотип.

Читай также: Apple патентует подушки безопасности для дисплеев

На днях стало известно, что Apple решила повторно зарегистрировать товарный знак, логотипом для которого станет то самое разноцветное яблоко. Компания решила защитить фирменное изображение.

Соответствующую заявку руководство Apple уже подало в Ведомство по патентам и товарным знакам США еще в декабре 2016 года.

Эволюция логотипов Apple

Читай также: Apple запатентовала трехсенсорную камеру

Согласно указанной в заявке информации, Apple планирует использовать логотип на кепках и шапках, а также прочих аксессуарах, не имеющих отношения непосредственно к электронным устройствам.

Сам же логотип изначально задумывался как индикатор широких возможностей компьютера Apple II