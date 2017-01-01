Apple будет выпускать Mac Pro только в США

Все производство хотят перенести на фабрики в Америке.

На прошлой неделе американский президент в свойственной ему манере сообщил через Twitter, что никаких поблажек для Apple в свете нового этапа введения таможенных пошлин не будет. Компоненты Mac Pro, которые Apple просила освободить от повышенных пошлин, Дональд Трамп (Donald Trump) призвал изготавливать в США, чтобы не платить эти самые пошлины. Надо сказать, что ситуация с обсуждением места производства новых Mac Pro заставила главу Apple Тима Кука (Tim Cook) нарушить принцип, согласно которому руководство ничего не комментирует в отношении будущих продуктов.

Читай также: Терка для сыра: Блогеры испытали новый Mac Pro

Слухи, которые гласили о намерениях Apple перенести сборку Mac Pro в Китай, он назвал несостоятельными. По словам Кука, Apple выпускает Mac Pro на территории США и продолжит это делать. Для этих целей даже предусмотрены инвестиции в расширение местного производства данного семейства компьютеров. На тот момент глава компании ещё питал иллюзии по поводу способности властей США предоставить Apple льготы на импортируемые из Китая компоненты. Однако теперь уже стало ясно, что никаких преференций Apple для себя не добилась, и с первого сентября Трамп введёт в действие повышенные на 10 % пошлины на поставляемые из Китая товары общим оборотом до $300 млрд в год. Акции Apple моментально подешевели на 2 %, хотя никто пока не может сообщить, какие продукты китайской сборки с логотипом этого производителя попали в новый перечень облагаемых повышенными пошлинами товаров.

На минувшей квартальной конференции Кук пытался донести до присутствовавших аналитиков идею о том, что «продукты Apple изготавливаются повсеместно, и этот порядок вряд ли изменится в будущем». Компоненты для устройств этой марки изготавливаются не только в Китае, Южной Корее и США, но и в странах Евросоюза. Такова, по словам главы компании, природа глобальной сети поставок.

Напомним, ранее сообщалось, что производство iPhone перенесут в США.