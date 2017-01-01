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Терка для сыра: Блогеры испытали новый Mac Pro

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Сыр трется плохо, выяснили блогеры.
Чем не терка?
Чем не терка?
Скриншот видео

Блогеры с YouTube-канала Winston Moy создали точную копию корпуса нового Mac Pro и попробовали натереть на ней сыр. Результат оказался не очень-то впечатляющим.

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Новый Mac Pro, который Apple представила на недавней конференции для разработчиков WWDC, сразу стал объектом для насмешек из-за своего дизайна. Если внешним видом он действительно напоминает тёрку, то может ли он справиться с обработкой сыра так же хорошо, как кухонный прибор?

Блогеры не стали брать и разбирать реальный Mac Pro. Они создали точную копию, которую можно было бы удобно использовать на кухне. Тест-драйв показал, что решётку от Mac Pro лучше не пытаться использовать для готовки. С задачей она справляется не лучшим образом. Зато её копия, сделанная блогерами, сошла за неплохую мыльницу.

Авторы видео также отметили, что Apple хорошо потрудилась над новым Mac Pro, и решётка, правда, помогает предотвратить сильное нагревание устройства.

Напомним, ранее на видео показали прототип iPad 1993 года.

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Теги: Mac Pro, видео
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