Видео дня: Автомобильные путешествия по Европе и Мифы, в которые мы верим
Автомобильные путешествия по Европе. Большой выпуск
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Тревел-блогер Антон Птушкин выпустил большое видео про путешествие по Европе. Он выехал из Украины на авто и отправился в Румынию, Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, а также Хорватию.
Мифы, в которые мы верим #7
“Благодаря“ кинематографу мы верим в мифы, которые не имеют отношение к реальности. Например, дефибриллятор не применяют для реанимации умерших. Укол адреналина в сердце не спасет умирающего. А выстрел из дробовика не откинет вас назад.
Напомним, днем ранее в тренды попали Эксы. Сезон 2 и МастерШеф 9 сезон.
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