Видео дня: Эксы. Сезон 2 и МастерШеф 9 сезон
Эксы. Сезон 2. Выпуск 1
Читай также: Видео дня: MONATIK - Каждый раз и Зашкварные истории
10 пар, 20 разбитых сердец и 9 недель, чтобы понять – быть вместе или навсегда разойтись. В новом сезоне участники пройдут через сложные испытания, чтобы в экстремальных условиях проверить степень своих чувств к бывшему партнеру.
В 1 выпуске эксы встретятся после долгой разлуки, а также познакомятся с другими участниками реалити. В первый день проекта Эксы 2019 парам придется бороться за место в лучших апартаментах дома и пройти испытание «бир понгом»: кто окажется настолько ревнивым, что начнет бросаться бокалами в других участников?
Но самое сложное ждет эксов вечером с приходом Александра Педана. Ведущий 2 сезона реалити Эксы покажет парам видео со скрытых камер наблюдения, где парни проекта изменяют своим половинкам! Чье поведение настолько поразит Александра Педана, что он моментально выгонит пару с проекта?
МастерШеф 9 сезон. Выпуск 4
Здесь, как в Игре Престолов, до самого последнего момента неизвестно, кто покинет проект навсегда. Ясно одно – последним останется самый умелый и находчивый кулинар.Как капитаны оказались в роли судей? Почему в финальной битве участвуют 12 черных фартуков? Узнайте прямо сейчас, что приготовил 4 выпуск шоу МастерШеф сезон 9!
Напомним, днем ранее в тренды попали Летний Кубок Лиги Смеха и [BadComedian] - Братство.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил