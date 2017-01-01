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Видео дня: Эксы. Сезон 2 и МастерШеф 9 сезон

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Эксы. Сезон 2. Выпуск 1

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10 пар, 20 разбитых сердец и 9 недель, чтобы понять – быть вместе или навсегда разойтись. В новом сезоне участники пройдут через сложные испытания, чтобы в экстремальных условиях проверить степень своих чувств к бывшему партнеру.

В 1 выпуске эксы встретятся после долгой разлуки, а также познакомятся с другими участниками реалити. В первый день проекта Эксы 2019 парам придется бороться за место в лучших апартаментах дома и пройти испытание «бир понгом»: кто окажется настолько ревнивым, что начнет бросаться бокалами в других участников?

Но самое сложное ждет эксов вечером с приходом Александра Педана. Ведущий 2 сезона реалити Эксы покажет парам видео со скрытых камер наблюдения, где парни проекта изменяют своим половинкам! Чье поведение настолько поразит Александра Педана, что он моментально выгонит пару с проекта? 

МастерШеф 9 сезон. Выпуск 4

Здесь, как в Игре Престолов, до самого последнего момента неизвестно, кто покинет проект навсегда. Ясно одно – последним останется самый умелый и находчивый кулинар.Как капитаны оказались в роли судей? Почему в финальной битве участвуют 12 черных фартуков? Узнайте прямо сейчас, что приготовил 4 выпуск шоу МастерШеф сезон 9!

Напомним, днем ранее в тренды попали Летний Кубок Лиги Смеха и [BadComedian] - Братство.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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