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Исследование: Всего 9% пользователей выбирают легальный контент

Комментариев: 1
Чаще всего пиратят игры.
Чаще всего пиратят игры
Чаще всего пиратят игры
freepik.com

Согласно исследованию, проведенному компанией ESET в сентябре 2019 года, большинство пользователей предпочитают пиратский контент лицензионному.

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Респондентам предложили ответить на два вопроса, в которых можно было выбрать несколько вариантов ответа. Так, отвечая на вопрос «Какой контент вы “пиратите” чаще всего?», многие пользователи указали более одного вида контента.

52% опрошенных скачивают «взломанные» игры, 43% – смотрят нелицензионные фильмы и сериалы, 34% чаще слушают музыку с помощью нелегальных сервисов.

При этом всего 14% скачивают книги на «пиратских» сайтах, а 19% обычно устанавливают «взломанные» программы. И всего 9% интернет-пользователей всегда платят за лицензию.

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Второй вопрос касался причин, которые мешают людям пользоваться легальным контентом.

75% участников опроса отпугивает высокая цена, неполный ассортимент легальных сервисов (34%) и неудобная система оплаты (16%). Еще четверть интернет-пользователей отказываются платить за лицензию по идейным соображениям.

Напомним, ранее сообщалось, что зафиксирована самая мощная в истории интернет-атака.

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Теги: пираты, интернет
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.09.2019, 12:48
Оценка:  0
гость
Так сделайте всё легально, не жлобитесь?
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