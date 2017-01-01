Google объявил дату презентации смартфонов Pixel 4

Смартфоны получили двойную камеру.

Google приглашает всех на традиционную осеннюю презентацию Made By Google 15 октября. Ожидаются новые «пиксели», ноутбук Pixelbook 2, новые колонки с голосовым ассистентом и другие новинки.

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Главным анонсом станут смартфоны Pixel 4. Уже по традиции Google допускает утечки информации о флагманах задолго до презентации, и даже сама публикует подробную информацию о новинках. Так что «пиксели» не смогут чем-то удивить.

Специально для новых смартфонов Google разработала сенсор Soli — это сложный модуль из нескольких камер и датчиков. Он используется для распознавания лица, чтобы заменить сканер отпечатков пальцев. В отличие от других смартфонов, инфракрасная камера в Pixel 4 будет сканировать лицо еще до того, как человек включил экран. Так что для разблокировки даже не обязательно будет нажимать на кнопку включения.

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Еще с помощью сенсора Soli можно управлять смартфоном движением руки, не касаясь экрана. Можно провести ладонью перед камерой и переключить музыку или отклонить звонок. Новая функция бесконтактного управления называется Motion Sense. Компания обещает, что в будущем появится больше жестов.

Также впервые смартфоны Google получат двойную камеру. У Pixel 4 появится больше возможностей для съемки в темноте.

Напомним, ранее сообщалось, что Google рассекретил внешний вид смартфона Pixel 4.