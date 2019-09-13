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Сразу два популярных браузера начнут обходить блокировки

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Firefox и Chrome смогут обходить блокировки провайдеров.
Новая функция будет доступна с октября
Новая функция будет доступна с октября
ferra.ru

На днях нам стало известно, что Mozilla тестирует новый протокол шифрованных запросов DNS-over-HTTPS (DoH) и собирается внедрить его в браузер Firefox. Теперь о включении такой же опции в Chrome сообщила и Google.

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Тестирование протокола DNS-over-HTTPS запланировано с выходом обновления Chrome 78 в октябре этого года. Данный протокол отправляет DNS-запросы на специальные серверы через зашифрованное соединение HTTPS. Это делает запросы «невидимыми» для сторонних наблюдателей, например, для интернет-провайдеров. При этом отличить DoH-запросы почти невозможно от другого HTTPS-трафика. Также шифрование по протоколу DoH может помешать методике проверки трафика, которую применяют государственные органы.

Google сообщил, что переход на новый протокол вместо обычного DNS произойдёт только для нескольких DNS-провайдеров: Cleanbrowsing, Cloudflare, DNS.SB, Google, OpenDNS и Quad9. По сути, эксперимент затронет небольшую часть пользователей Chrome.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрыл возможность обхода блокировок.

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Теги: блокировка сайтов, Firefox, Google, Chrome
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.09.2019, 17:25
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гость
Ну и где вопли и сопли майдаунов кастрюлеголовых с криком "ЦЭ ЗРАДА!!!" ??? Блок ВК и ОК станет абсолютно бесполезен. Ну он и раньше был бесполезен для шарящих, но сейчас упростили жизнь старшему поколению, которые не очень разбираются ВПН и прочих приблудах.
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