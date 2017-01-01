Google закрыл возможность обхода блокировок

Сервера компании больше нельзя использовать в качестве прокси.

Google закрыла возможность использовать свою сеть для маскировки при обходе блокировок сайтов: это заметили 13 апреля разработчики браузера Tor, а 18 апреля это подтвердил представитель Google, - пишет the Verge.

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Компания перестала разрешать использование технологии domain-fronting, которая позволяет обращаться к общеизвестному домену, например Google или Amazon, отправляя через него запросы к узлу ретрансляции, который, в свою очередь, может осуществлять соединение с запрещенными ресурсами.

Изменения в Google планировали давно в рамках обновления сети, — сообщил представитель компании. По его словам, Google никогда не поддерживал технологию domain-fronting, но до сих пор ее можно было использовать за счет особенностей программного обеспечения, теперь же она не работает.

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Изменения уже поставили под угрозу работу некоторых сервисов, позволявших обходить государственную цензуру, например Signal, GreatFire.org и VPN-сервисов Psiphon, — пишет The Verge.