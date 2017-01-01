Пользователи выяснили характеристики iPhone 11

Теперь точно известно количество памяти и емкость батареи.

Пользователь Twitter под псевдонимом @OnLeaks опубликовал информацию об объеме оперативной памяти в новых смартфонах Apple. По данным Стива МакФлая, в младшей модели — iPhone 11 — установлено 4 ГБ оперативки. Емкость аккумулятора при этом составляет 3110 мАч. Для сравнения, у XR имеется 3 ГБ RAM и батарея на 2942 мАч.

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iPhone 11 Pro, а также iPhone 11 Pro Max получили уже по 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумуляторов составляет 3190 и 3500 мАч соответственно. Опять же, для сравнения, у XS и XS Max — 4 ГБ оперативной памяти, аккумуляторы на 2658 и 3174 мАч соответственно.

Помимо емкости батарей, на время автономной работы мобильных устройств также влияет оптимизация программного обеспечения и «железа».

Согласно утверждениям самой Apple, iPhone 11 работает на час дольше версии iPhone XR, у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max отрыв составляет более трех часов (в лабораторных тестах).

Напомним, ранее сообщалось, что в iPhone 11 обнаружили чип для обнаружения других смартфонов.