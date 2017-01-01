В iPhone 11 обнаружили чип для обнаружения других смартфонов

Чип ищет телефоны с таким же чипом.

На американском сайте Apple в разделе про iPhone 11 появилась информация, что все три смартфона, анонсированных 10 сентября, будут оснащены новым чипом U1 для сверхширокополосного соединения. Благодаря ему смартфон сможет находить другие устройства, оснащенные таким же процессором и передавать этим устройствам определенные данные.

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”Новый чип U1 от Apple использует сверхширокополосную технологию для пространственной осведомлённости, позволяя iPhone 11 Pro находить другие устройства, оснащённые U1. Это как добавить ещё один смысл в iPhone и это приведёт к новым невероятным возможностям. С U1 и iOS 13 вы можете просто навести свой iPhone на чей-то ещё и AirDrop выделит устройство, чтобы вы могли быстрее поделиться файлами. И это только начало”, — говорится в описании на сайте компании Apple.

Ранее известный аналитик Мин-Чи Куо рассказывал, что на основе схожей технологии должна будет запуститься новая система меток, призванная помогать отслеживать продукты производства Apple. Дополнительным подтверждением слов аналитика является упоминание данных меток в коде iOS 13 незадолго до презентации с анонсом новых iPhone.

Напомним, ТЕХНО)bigmir.net проводил онлайн-трансляцию презентации Apple.