Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сеть слили документы Apple об iPhone 11

Комментариев: 0
Слиты внутренние инструкции для продавцов и сотрудников компании.
Раскрыты данные про новые смартфоны Apple
Раскрыты данные про новые смартфоны Apple
cnet.com

В сети опубликовали внутренние документы Apple, раскрывающие подробности о еще не представленных iPhone 11. Файл выложил пользователь Twitter AppleBeta2019.

Читай также: iPhone 5s и 6 окончательно похоронили

Опубликованный документ предназначен для сотрудников компании и авторизованных партнеров. В нем перечислены рекомендации по работе с демонстрационными устройствами, а также все грядущие анонсы. 10 сентября компания представит три новых iPhone, которые будут называться iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Первый будет похож на нынешний iPhone Xr, два других — на Xs и Xs Max. Их продажи начнутся 27 сентября.

Все три устройства будут поставляться с iOS 13.1, которая выйдет 23 сентября. Вместе со смартфонами Apple выпустит новые Apple Watch, а новые iPad Pro представят в октябре 2019 года, тогда же начнутся тесты iPadOS 13.0.1.

Ранее в сети появились результаты синтетических тестов iPhone 11. Согласно опубликованной информации, производительность устройства вырастет незначительно, зато оно получит четыре гигабайта оперативной памяти, когда как iPhone Xr имеет всего три гигабайта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: iPhone 11, Apple
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь