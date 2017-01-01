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Джек Ма покинул пост председателя компании Alibaba

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Для увольнения Ма выбрал День учителя, намекая на свою предыдущую работу.
Джек Ма покинул пост председателя
Джек Ма покинул пост председателя
EPA/UPG

Один из самых видных китайских интернет-предпринимателей Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров компании Alibaba, сообщает Techcrunch. Он продолжит работать в совете до ближайшего ежегодного собрания акционеров, а также останется пожизненным членом Alibaba Partnership, группы бывших влиятельных управленцев и аффилированных с Alibaba Group, которые назначают совет директоров.

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О своем уходе с ведущей роли Джек Ма объявил еще год назад: «Alibaba никогда не была про Джека Ма, но Джек Ма всегда будет принадлежать Alibaba», — заявил он в прошлом году.

Ма покинул позицию CEO еще в 2013 году. В 2015 году на эту позицию пришел Даниэль Чжан, который и сейчас заместит Джека Ма на посту председателя. Ранее Чжан работал в компании в качестве главного операционного директора.

Джек Ма для своего увольнения выбрал День учителя, который отмечается в Китае 10 сентября. Основатель Alibaba долгое время работал обычным учителем английского.

Напомним, ранее рассказывалось о том, как Джека Ма не взяли в KFC.

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Теги: Джек Ма, Alibaba
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