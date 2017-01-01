Главы SpaceX и Alibaba поспорили о будущем человечества

Илон Маск зовет всех в космос, а Джек Ма просит остаться на Земле.

На прошедшей в Шанхае конференции World Artificial Intelligence Джек Ма и Илон Маск обсудили ряд животрепещущих вопросов научно-технического прогресса — искусственный интеллект, нейроинтерфейсы, будущее рынка труда, а также целесообразность полета человека на Марс, пишет Inverse.

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Для главы SpaceX ответ на этот вопрос очевиден. Компания Маска работает над созданием тяжелой ракеты Starship, которая сможет отправить сотню колонистов на Луну или Марс. Кроме того, Маск неоднократно высказывал различные предложения по созданию на планете пригодных для человека условий, включая бомбардировку атомными зарядами или нагрев зеркальными спутниками с орбиты.

"Для нас важно предпринять ряд действий, которые, скорее всего, обеспечат будущее разумной жизни", — заявил Маск во время дебатов. По его мнению, шансы человечества в конкуренции с компьютерами или другой угрозой невелики, поэтому людям нужен запасной план.

"Другими словами, впервые за четыре с половиной миллиарда лет истории Земли у жизни появилась возможность выйти за пределы Земли, — сказал Маск. — Раньше такое было невозможно. Но как долго это окно возможностей останется открытым?"

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Ма высказывался более скептически по поводу колонизации других планет. Отправить миллион человек на Марс — несомненно, весьма впечатляющее достижение. Однако, сказал богатейший человек в Китае, гораздо важнее приложить усилия на то, чтобы улучшить положение 7,4 миллиардов жителей Земли.

"Нам нужны такие герои, как вы, — сказал Ма, обращаясь к Маску, — но нужно и больше других героев, как остальные, тяжело трудящиеся на Земле, ежедневно улучшающие жизнь тут. Вот чего я хочу".

В качестве одно из аргументов против инопланетных амбиций Маска и его сторонников обычно называют стоимость основания колонии на Марсе. Билет на полет Маск собирается продавать примерно за $200 000, а на строительство города на Красной планете уйдет от $100 млрд до $10 трлн. Кто будет за это платить?

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Годовой доход SpaceX в 2018 составил $2 млрд, больше, чем у любой другой компании, запускающей ракеты. Проект Starlink — созвездие спутников для раздачи интернета — должен принести еще $20 млрд дохода к 2025. По словам Маска, выручка Starlink пойдет на финансирование марсианского города. Если у компании уйдет на строительство колонии 30 лет, то в год придется тратить около $3 млрд.

В разговоре с Ма Илон назвал и еще одну причину стремиться на Марс, невзирая на астрономические траты. По его подсчетам, человечеству придется потратить между половиной и одним процентом ВВП на достижение статуса межпланетного вида, примерно столько, сколько мы тратим на косметику или здравоохранение. Если взять за основу цифры за прошлый год, то это будет $400 — $900 млрд.

"Мне кажется, это разумные инвестиции в будущее", — сказал Маск.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX показала место для будущего марсианского поселения.