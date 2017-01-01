Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Хата на тата 8 сезон и Дорогая, мы убиваем детей (Пародия)

Комментариев: 0
В тренде - телешоу и пародия на телешоу.

Александр Лукиянюк – Хата на тата 8 сезон.

Читай также: Видео дня: Xiaomi Redmi Note 7 и Лютые приколы

Александр Лукиянюк из села Пятигоры Киевской области – душа компании и человек-праздник. Все мужское население поселка собирается в его доме, чтобы вкусно поесть и громко попеть. Саша не привык напрягаться, кроме как в те 15 дней, когда работает водителем. Он считает вторую половину месяца своим заслуженным отдыхом и отказывается вставать с дивана. Только вот у его жены Людмилы таких выходных нет. Женщина с утра до ночи работает в огороде, смотрит за животными, готовит на всю семью и Сашиных гостей, и все это – с артрозом и артритом.

ДОРОГАЯ, МЫ УБИВАЕМ ДЕТЕЙ. ПАРОДИЯ

Блогеры из VERTUHA сделали пародию на ТВ-шоу Дорогая, мы убиваем детей. В семье Нежинских интернетозависимый Саша совсем отбился от рук. Удастся ли психологам перевоспитать Сашу?

Напомним, днем ранее в тренды попали Billie Eilish - all the good girls go to hell и Танцы со звездами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь