Видео дня: Хата на тата 8 сезон и Дорогая, мы убиваем детей (Пародия)

В тренде - телешоу и пародия на телешоу.

Александр Лукиянюк – Хата на тата 8 сезон.

Александр Лукиянюк из села Пятигоры Киевской области – душа компании и человек-праздник. Все мужское население поселка собирается в его доме, чтобы вкусно поесть и громко попеть. Саша не привык напрягаться, кроме как в те 15 дней, когда работает водителем. Он считает вторую половину месяца своим заслуженным отдыхом и отказывается вставать с дивана. Только вот у его жены Людмилы таких выходных нет. Женщина с утра до ночи работает в огороде, смотрит за животными, готовит на всю семью и Сашиных гостей, и все это – с артрозом и артритом.

ДОРОГАЯ, МЫ УБИВАЕМ ДЕТЕЙ. ПАРОДИЯ

Блогеры из VERTUHA сделали пародию на ТВ-шоу Дорогая, мы убиваем детей. В семье Нежинских интернетозависимый Саша совсем отбился от рук. Удастся ли психологам перевоспитать Сашу?

