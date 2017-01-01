Видео дня: Billie Eilish - all the good girls go to hell и Танцы со звездами
2 неделя – Танцы со звездами. 6 сезон
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Второй прямой эфир прошел под темой "Вечер легенд" – участники посвятили выступления своим кумирам. Вы увидите лирический контемпорари от страстного Даниэля Салема, чувственный модерн Елены Кравец и зажигательную самбу от Надежды Матвеевой.
Billie Eilish - all the good girls go to hell
Билли Айлиш выпустила новый клип, который посвятила проблемам с экологией.
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"Сейчас миллионы людей во всем мире просят наших лидеров обратить внимание на то, что наша Земля нагревается с беспрецедентной скоростью, ледяные шапки тают, океаны растут, дикая природа отравляется, а леса горят. 23 сентября ООН проведет Саммит по климатическим действиям, чтобы обсудить, как решать эти проблемы. Часы тикают. в пятницу, 20 сентября и пятницу, 27 сентября, вы можете услышать свой голос", - написала Билли в комментариях к клипу.
Напомним, днем ранее в тренды попали Топ-модель по-украински и Макс Барских — Неслучайно.
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