Видео дня: Феномен Баадера-Майнхоф и Заря – ЦСКА София

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Заря – ЦСКА София. Лига Европы. Полный матч

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Прямая трансляция квалификации Лиги Европы Заря – ЦСКА София набрала более 300 тысяч просмотров.

Заря с минимальным отрывом переиграла ЦСКА София, прорвавшись в плей-офф квалификации Лиги Европы.

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