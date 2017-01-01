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Видео дня: Феномен Баадера-Майнхоф и Заря – ЦСКА София

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В тренде - футбол и познавательное видео.

Феномен Баадера-Майнхоф

Услышал новое слово, а потом оно тебя преследует? Цифры на твоих часах всегда одни и те же? Тогда это видео для тебя.

Заря – ЦСКА София. Лига Европы. Полный матч

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Прямая трансляция квалификации Лиги Европы Заря – ЦСКА София набрала более 300 тысяч просмотров. 

Заря с минимальным отрывом переиграла ЦСКА София, прорвавшись в плей-офф квалификации Лиги Европы. 

Напомним, ранее в тренды попали Картина из стикеров и Мой папа украл все деньги.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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