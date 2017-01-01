Видео дня: Феномен Баадера-Майнхоф и Заря – ЦСКА София
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Феномен Баадера-Майнхоф
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Заря – ЦСКА София. Лига Европы. Полный матч
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Прямая трансляция квалификации Лиги Европы Заря – ЦСКА София набрала более 300 тысяч просмотров.
Заря с минимальным отрывом переиграла ЦСКА София, прорвавшись в плей-офф квалификации Лиги Европы.
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