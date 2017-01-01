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Видео дня: Xiaomi Redmi Note 7 и Лютые приколы

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В трендах - новый телефон от Xiaomi и смешные видео.

Xiaomi Redmi Note 7 - ЯДЕРНАЯ БОМБА 🔥🔥🔥 почти даром!!!

Блогеры из Andro-news уже подержали в руках новый смартфон Xiaomi Redmi Note 7.  Что представляет собой этот смартфон и первые впечатления в видео.

Лютые приколы. КОТЭ летит спасать МИР

Блогер Max Maximov, который специализируется на подборках смешных мемов и картинок, выпустил новое видео, которое попало в тренды.

Напомним, днем ранее в тренды попали 15 лайфхаков для зимних путешествий и тупые инстаграм-советы.

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Теги: видео, видео дня, тренды Youtube
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