Видео дня: Xiaomi Redmi Note 7 и Лютые приколы

В трендах - новый телефон от Xiaomi и смешные видео.

Xiaomi Redmi Note 7 - ЯДЕРНАЯ БОМБА 🔥🔥🔥 почти даром!!!

Блогеры из Andro-news уже подержали в руках новый смартфон Xiaomi Redmi Note 7. Что представляет собой этот смартфон и первые впечатления в видео.

Лютые приколы. КОТЭ летит спасать МИР

Блогер Max Maximov, который специализируется на подборках смешных мемов и картинок, выпустил новое видео, которое попало в тренды.

Напомним, днем ранее в тренды попали 15 лайфхаков для зимних путешествий и тупые инстаграм-советы.

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