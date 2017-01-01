Видео дня: Бой Ломаченко и МастерШеф 9 сезон

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Бокс Василий Ломаченко VS Люк Кэмпбелл

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Прямую трансляцию боксерского поединка между чемпионом мира по версии WBA и WBO в легком весе, украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом посмотрели более миллиона раз. И не удивительно, ведь на кону встречи - титулы, которыми владеет Василий, а также вакантный пояс по версии WBC.

МастерШеф 9 сезон

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Контейнеры с едой для авиаперелетов Эктора Хименес-Браво, инстаграм-аккаунт «секси-кухня», симбиоз химии и кулинарии. Об этом и о новых участниках вы узнаете из первого выпуска шоу МастерШеф 2019. Смотрите, как машинист, кассир, полицейский, домохозяйка, бизнес-леди, артист травести-шоу и другие смогут получить шанс кардинально изменить свою жизнь. Этот шанс им дадут судьи: неоспоримый мастер своего дела Эктор Хименес-Браво, успешный кондитер и победительница МастерШеф-2 Елизавета Глинская и один из лучших шеф-поваров Украины Владимир Ярославский.

Напомним, ранее в тренды попали Самые веселые розыгрыши друзей и Первое заседание Верховной Рады.