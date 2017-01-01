Видео дня: Самые веселые розыгрыши друзей и Первое заседание Верховной Рады

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САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ РОЗЫГРЫШИ ДРУЗЕЙ

Любите подшучивать над своими друзьями? Если вам нравится устраивать розыгрыши, посмотрите это видео до конца. Найти подходящий не всегда так просто, поэтому канал 123 GO! подготовил подборку шуток, которые вы можете испытать на своих друзьях и близких.

Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва

29 августа состоялось первое торжественное заседание Верховной Рады 9-го созыва. Что происходило на заседании и что успели принять новые депутаты - смотри в видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали A$AP Rocky - Babushka Boi и Танцы со звездами. 6 сезон.