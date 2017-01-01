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Видео дня: Лайфхаки и самые крутые барберы в мире

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Самые крутые барберы в мире

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Вы знаете, кто такой барбер? Нет, это не просто модное название профессии мужского парикмахера. Быть барбером – это настоящее искусство, которое помогает мужчинам становиться красивее. Ведь в последнее время они начали особенно беспокоиться о своем внешнем виде, а значит, и уход им нужен особый. И барберы – именно те люди, которые на это способны. Хотите взглянуть на их мастерство и невероятные навыки?

5 лайфхаков

На канале SlivkiShow появилось видео с лучшими лайфхаками. Ролик за два дня набрал более 4 млн просмотров и попал на первое место трендов YouTube.

Напомним, ранее в тренды попали полный выпуск Нового Вечернего Квартала и Jerry Heil – Попурри.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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