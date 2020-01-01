День в истории: 16 августа - Академия астронавтики и прыжок с высоты 32 км

В этот день, 16 августа, произошли такие события.

День рождения Габриеля Липпмана

Габриель Ионас Липпман jewishnews.com.ua

Габриель Ионас Липпман (фр. Gabriel Lippmann) родился 16 августа 1845 года в Люксембурге. Вскоре после рождения Габриеля семья Липпманов переехала во Францию. Достаточно рано в Габриеле пробудился активный интерес к работе с электрическими явлениями.

Получив образование во французской Нормальной школе, Липпман продолжил свои научные занятия. В 1873 году правительство профинансировало его командировку в Германию для изучения методов преподавания естественных наук.

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В 1908 году Габриель Липпман получил Нобелевскую премию по физике за создание метода фотографического воспроизведения цветов на основе явления интерференции. Этот метод был назван в его честь процессом Липпмана и заключался в том, что после проявления в толще материала образуются периодически расположенные слои почернения. При освещении их белым светом происходит интерференционное выделение света той длины волны, которая и создала соответствующее распределение почернений.

Правда, теперь Липпмана помнят совсем не за это его открытие. Основным полем его исследований было поле электрическое. Молодого ученого очень заинтересовал показательный опыт, в котором капля ртути, покрытая серной кислотой, деформировалась при лёгком прикосновении железной проволочки. Из собственных наблюдений этого явления Липпман сделал вывод, что два металла и кислота образуют батарею, заряд которой и деформирует ртуть. Этот, казалось бы, очевидный вывод Липпман положил в основу теории электрокапиллярных явлений. Более того, он нашел этому открытию применение. Используя свойства ртути, он создал высокоточный электрометр, при помощи которого можно было измерить напряжение до 0,001 В.

Скончался ученый Габриель Ионас Липпман 12 июля 1921 года на борту парохода «La France», возвращаясь из поездки в Канаду.

Липпману также принадлежит авторство теоремы обратимости, которая гласит: «Зная о существовании некоторого физического явления, мы можем предсказать существование и величину обратного эффекта». Что бы это ни значило, практическим применением этой теоремы служат жесткие диски, музыкальные открытки и широкоформатные принтеры.

Основана Международная академия астронавтики (IAA)

Логотип IAA wikipedia.org

16 августа 1960 года в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики, МАА (англ. International Academy of Astronautics, IAA).

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Инициатором создания академии стал профессор Теодор фон Карман, известный ученый в области ракетостроения и аэродинамики. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран.

Объединяя лучших специалистов в области астронавтики, академия приобрела мировую известность и высокий престиж как организация, призванная направлять современные исследования космического пространства.

Задачи академии – развитие астронавтики в мирных целях, поддержка отдельных ученых, работающих в областях науки и техники, связанных с астронавтикой, проведение программ международного сотрудничества, направленного на расширение аэрокосмических исследований.

Сложность и дороговизна новых космических технологий требует привлечения совместных усилий ученых всех стран, только тогда такие многообещающие проекты, как лунные поселения или экспедиция на Марс, смогут осуществиться, поэтому в целях расширения международного сотрудничества МАА поддерживает тесные контакты со многими национальными академиями.

Джозеф Киттингер совершил прыжок с парашютом с высоты около 32 километров

Прыжок Excelsior III wikipedia.org

16 августа 1960 года состоялся прыжок в рамках проекта «Эксельсиор» с высоты 31 300 метров. Раскрыв тормозной парашют для стабилизации, Джозеф Киттингер падал 4 минуты и 36 секунд, достигнув скорости 988 км/ч (или 274 м/с) до открытия основного парашюта на высоте 5500 метров. Герметичность правой перчатки была нарушена, Этот прыжок получил несколько рекордов: самый высокий прыжок со стратостата, самый высокий прыжок с парашютом, наиболее долгое падение с тормозным парашютом и наибольшая скорость, достигнутая при падении. Все эти рекорды зарегистрированы ВВС США, ФАИ их не признаёт, из-за использования стабилизирующего парашюта во время прыжка.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первое судно в Панамском канале и сигнал WOW.