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Торговая война США и Китая подняла спрос на экраны

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Рост почти в 7% связан с повышенным спросом из-за возможных санкций.
Спрос на экраны вырос
Спрос на экраны вырос
УНИАН

Аналитическая компания Digitimes Research провела исследование, согласно которому сделала вывод, что поставки жидкокристаллических панелей большого размера тайваньскими производителями выросли на 6,8% всего за один квартал. Теперь количество проданных дисплеев составляет более 58 млн штук.

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По мнению аналитиков, рост связан с размещением клиентами заказов заблаговременно. А это, в свою очередь, связано с тем, что они опасаются последствий, к которым может привести торговая война между США и Китаем.

Самый заметный рост зафиксирован среди дисплеев для ноутбуков, благодаря увеличению закупок компаниями HP и Dell. Вместе с тем, судя по имеющимся данным, ожидается, что поставки панелей большого размера хотя и продолжат расти, но меньшими темпами. Но это будут все равно очень большие размеры поставок — так, в целом за год тайваньские производители отгрузят около 230 млн ЖК-панелей большого размера.

Напомним, ранее сообщалось, что Google потерял миллиард пользователей из-за санкций к Huawei.

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Теги: экраны, санкции, торговая война
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