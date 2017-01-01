Ядерный реактор для миссий на Луну и Марс будет готов через три года

Такой реактор понадобится астронавтам на Марсе и Луне.

Ядерный реактор нового образца, предназначенный для обеспечения электрической энергией марсианских и лунных аванпостов, на которых будут находиться астронавты, может быть готов к испытаниям в космосе всего лишь через несколько лет, рассказали члены команды проекта.

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Летные испытания станут следующим важным этапом разработки экспериментального ядерного реактора Kilopower, который успешно прошел серию ключевых наземных испытаний в период с ноября 2017 г. по март 2018 г. Генератор еще не испытывался за пределами Земли, однако такие испытания станут возможными уже до 2022 г., если возникнет потребность, сообщил Патрик МакКлюр, руководитель проекта Kilopower из Лос-Аламосской национальной лаборатории Министерства энергетики США.

Ядерная энергия давно используется при подготовке космических миссий, так, радиоизотопными термоэлектрическими генераторами оснащены космические аппарат Voyager 1 и 2, плутонианский зонд New Horizons, а также ровер НАСА Curiosity. 110-ваттным генератором такого же типа планируется оснастить подготавливаемую в настоящее время вездеходную миссию НАСА Mars 2020. Генераторы этого класса получают энергию за счет распада тяжелого, радиоактивного топлива, они обычно имеют сравнительно невысокий КПД (лишь примерно 7 процентов тепловой энергии переходит в электрическую).

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Марсианским пионерам, по расчетам НАСА, для обеспечения энергией небольшой жилой исследовательской станции понадобится примерно 40 киловатт мощности, сказал МакКлюр. Для таких целей нужен особый реактор – такой как экспериментальный генератор нового поколения Kilopower. Он также использует энергию ядерного распада, при этом преобразование тепловой энергии в электрическую происходит со значительно более высоким КПД, достигающим 30 процентов, за счет двигателей Стирлинга. Один базовый модуль генератора способен выдавать до 1 киловатта электрической мощности, а более мощная версия – до 10 киловатт. Продолжительность непрерывной работы генератора данного типа составляет 15 лет, пояснил МакКлюр.

Масса 10-киловаттной версии генератора Kilopower составляет 2 тонны. Включение генератора происходит только в конце полета или на поверхности целевого объекта Солнечной системы, поэтому генератор будет соответствовать высоким стандартам безопасности, пояснил МакКлюр.

Ядерные реакторы уже ранее тестировались в космосе, так США запустили на орбиту один реактор на борту экспериментального спутника SNAP-10A в апреле 1965 г. (реактор пришел в негодность через 43 дня работы); СССР запустил в космос свыше 30 ядерных реакторов на борту спутников в период с 1967 г. по конец 1980-х гг.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай планирует построить космическую ракету на ядерном топливе.